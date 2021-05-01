Украина договорилась с Pfizer еще о 10 млн доз вакцины в этом году

Американская вакцина против коронавируса Pfizer REUTERS

Первые поставки по этому контракту – 500 тысяч доз – Киев получит уже в мае-июне, обещает министр здравоохранения

Украина заключила контракт с американской фармацевтической компанией Pfizer по поставкам дополнительных 10 млн доз вакцины против COVID-19. Об этом сообщает Офис президента.

Как отмечается, о заключении контракта президенту Владимиру Зеленскому доложил министр здравоохранения Максим Степанов, который подписал документ от имени государства.

"После длительных и тяжелых переговоров с компанией Pfizer мы достигли договоренности о поставках дополнительных 10 миллионов доз. Сегодня ночью мы подписали соответствующий контракт. То есть в целом мы получим 20 миллионов доз вакцины Pfizer в течение этого календарного года", - отметил глава Минздрава.

Согласно договоренностям, первые поставки по этому контракту – 500 тысяч доз – Украина получит уже в мае-июне 2021 года, 4,5 млн доз – в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные 15 млн доз – в четвертом квартале этого года.

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Напомним, в Украине продолжается вакцинация от коронавируса – и можно сказать, что сейчас она только набирает обороты, ведь две дозы препарата по состоянию на конец апреля получили только 10 человек. Расширяется и перечень категорий граждан, которые могут получить бесплатную прививку.

Больше о ходе вакцинации от коронавируса в Украине в нашем большом материале по ссылке.