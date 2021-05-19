Украина договорилась о "зеленом коридоре" для эвакуации украинцев из Сектора Газа

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

Эвакуацию планируют провести в течение 48 часов

В течение 48 часов граждан Украины, изъявивших желание выехать из Сектора Газа, эвакуируют специальным рейсом из Египта. Об этом заявил на заседании правительства министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ.

По его словам, сейчас в Секторе Газа находится около 1600 украинцев, из которых 127 захотели вернуться на родину. Также за помощью в эвакуации обратились граждане Молдовы, Беларуси и стран ЕС.

Кулеба уточнил, что посольство Украины в Израиле уже составило списки тех, кто заинтересован в эвакуации, а МИД договорился с властями Израиля и Палестинской Автономии о зеленом коридоре для эвакуации.

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"Мы уже проработали организационные вопросы с властями Египта и в настоящее время во исполнение поручения Президента Украины принято решение об осуществлении такой эвакуации в кратчайшие сроки путем вывоза наших граждан с территории Сектора Газа на территорию Египта и организации соответствующего авиарейса за счет средств резервного фонда бюджета Украины. Если не случится каких форсмажарних событий в связи с обострение конфликта, то по нашим расчетам, в течение 48 часов такая эвакуация состоится", - рассказал глава МИД.

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Кроме этого, Кулеба обратился к правительству с просьбой привлечь средства из резервного фонда на эвакуацию граждан Украины.

Это предложение поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль, он дал протокольное поручение Министерству внутренних дел вместе с Министерством иностранных дел, Министерством инфраструктуры, Министерством финансов подготовить проект правительственного решения об осуществлении эвакуации граждан Украины из Сектора Газа за счет резервного фонда госбюджета.

Напомним, в субботу, 8 мая, в Иерусалиме между палестинцами и израильскими правоохранителями произошли массовые столкновения. В результате более 160 человек были ранены.

Вечером 11 мая, в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Поступали данные о ракетный обстрел города из сектора Газа. Ракетный обстрел Тель-Авива начался после заявления представителя боевого крыла палестинского движения ХАМАС начать наносить удар по городу.

Позже глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ведомство контролирует ситуацию с эвакуацией граждан Украины из Непала, Палестины и Израиля.