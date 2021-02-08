Украина договорилась о поставках четырех вакцин от COVID-19, - Зеленский

Владимир Зеленский Офис президента

В планах – охватить прививками половину населения страны

Президент Владимир Зеленский заявил, что государство договорилось о поставках четырех вакцин от коронавируса COVID-19. Об этом он рассказал во время Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"Мы договорились о поставках в Украину вакцины от кампаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах. Первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце. Первыми вакцину получат наши медики, военные и нацгвардейцы", - рассказал президент.

Также он уточнил, что в 2021 году и в начале следующего Украина намерена охватить вакцинацией от COVID-19 до половины населения.

"Сейчас мы выделяем такой приоритет по борьбе с коронавирусом — вакцинация. Ее дорожная карта разработана для обеспечения надлежащего и равного доступа к вакцине для всех жителей Украины. Ее главной задачей является охват как минимум половины населения Украины в течение 2021 и начала 2022 года", - отметил Зеленский.

Напомним, также Владимир Зеленский рассказал, что лица, которые работают на государство и имеют постоянные контакты не смогут отказаться от вакцинации против коронавируса.