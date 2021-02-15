Украина – дойная корова: Никто не будет думать ни об образовании, ни о медицине, – Бондаренко

Елена Бондаренко Скриншот видео

Приоритетом для действующей власти являются долги МВФ

Простые украинцы, каждый из нас, для действующей власти является дойной коровой и подножным кормом.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила Елена Бондаренко, народный депутат Украины V-VII созывов.

Елена Бондаренко подчеркнула, что уже в ближайшее время Украина должна выплатить большую часть долга МВФ. Однако из-за нехватки средств государство будет отдавать эти заимствования за счет каждого гражданина страны.

"Помните эту циничную и довольно людоедскую фразу господина Зеленского, когда он сказал, что для нас самое главное – это выплатить долг, ну а потом все остальное. То есть мы с вами по остаточному принципу в этой стране. Мы подножный корм, мы с вами - дойная корова. Поэтому, конечно, рассчитывать, что в такой ситуации кто-то будет думать о нашем образовании, об охране здоровья, либо о поддержке семьи, детей, многодетных матерей, пенсионеров, конечно, никто не будет", – убеждена Елена Бондаренко.

Следовательно, продолжила она, с каждого украинца будут в определенной степени просто "сдаивать средства".

"Особенно, если учесть, что МВФ в этот раз настоял максимально на пересмотре фискальной политики. Эксперты МВФ предъявляют претензии к нашей стране, мол, что у вас очень льготный налоговый режим и маленькие налоги, поэтому просмотрите, пожалуйста, налоговые ставки в сторону повышения. Но они уже вообще оскотинились и обнаглели, потому что налоговая нагрузка в нашей стране ничем не меньше, чем, например, в соседних европейских странах", – акцентировала Елена Бондаренко.

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Как сообщали, миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине. Отмечается, что стороны не договорились о пересмотре программы stand-by.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов" 112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Телеканалы, в свою очередь, расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv," 112 Украина " - на 112ua.tv, а NewsOne-на newsoneua.tv.