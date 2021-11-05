Ухудшение погоды в Украине: Завтра большинство областей накроет туман
Объявлен І уровень опасности, желтый
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине. Завтра, 6 ноября, большинство областей накроет туман. Об этом сообщает прессслужба ГСЧС.
Отмечается, что завтра ночью и утром в южных и юго-восточных областях туман, видимость 200-500 м.
Объявлен І уровень опасности, желтый.
Напомним, что ранее синоптики прогнозировали, что в последний месяц осени средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах +1...+ 7 градусов, что близко к климатической норме.
При этом месячное количество осадков ожидается 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что также в пределах нормы.
А по данным многолетних наблюдений, средняя месячная температура обычно составляет 0...+4 градуса, на Закарпатье и юге страны местами +5...+9 градусов.