Ухудшение погодных условий: Какие области Украины накроет туман

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Также Украинцев предупреждают про І уровень опасности - желтый

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. Некоторые области Украины накроет туман, вследствие чего видимость ухудшится. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Как отмечается, завтра ночью и утром туман ожидается почти на всей территории запада, а также в Черниговской и Сумской областях. Видимость снизится на 200-500 м.

Кроме этого, Украинцев предупреждают про І уровень опасности, желтый.

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Напомним, что в Украине сегодня ожидается дождливая погода. На севере и в центральных регионах страны пройдут небольшие дожди.

На Западе сегодня будет переменная облачность, без осадков, дневная температура до +11...+15, ночью от до +2...+5. На севере дожди пройдут в Черниговской и Сумской областях, днем до +11...+14, ночью до +2...+6.

Также в центральной части пройдут дожди в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях, днем +12...+14, ночью +4...+6.

В то же время Министерство здравоохранения Украины обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на утро 16 октября одна область имеет показатели красной зоны карантина, 15 соответствуют оранжевой, а остальные желтой.

Так, согласно эпидемиологическим показателям, в красной зоне карантина находится Херсонская область.