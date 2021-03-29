Ухудшение эпидситуации: Во Львове могут остановить общественный транспорт

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Под угрозой закрытия и учреждения дошкольного образования

Во Львове из-за стремительного роста количества COVID-больных могут остановить движение общественного транспорта и работу детских садов. Об этом сообщил глава города Андрей Садовый, передает пресс-служба Львовского городского совета.

"Каждый день все больше новых, сложных пациентов поступает. Несмотря на локдаун, динамика не спадает, наоборот, есть рост. Поэтому пока никакого ослабления карантина не будет. Сегодня в штабе будем обсуждать вопрос усиления карантина. Как бы этого не хотелось, но стоит вопрос о закрытии детских садов и курсирования общественного транспорта. Это очень непростые решения, поэтому мы до последнего думаем, как выходить из критической ситуации", - отметил он.

По словам мэра, из выделенных для COVID-пациентов 1300 больничных мест 1000 уже заняты. Поэтому сейчас рассматривают вопрос об увеличении их количества до двух тысяч.

При этом Садовый добавил, что если ситуация в Украине не будет улучшаться, то вероятность ввести общеукраинский локдаун станет реальностью.

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Напомним, что во Львове 24 марта в очередной раз усилили действие карантинных ограничений. В частности, в городе запретили работу непродовольственных рынков.

Также не работают заведения питания, кроме онлайн-заказа и навынос; торгово-развлекательные центры; развлекательные заведения и ночные клубы. Общественный транспорт работает в усиленном карантинном режиме, а школьники учатся дистанционно.