В Запорожье мужчина угрожал взорвать ТЦ и требовал миллион и вертолет

МВД

В результате переговоров мужчина был согласен на получение 15 тысяч долларов

В Запорожье, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданин угрожал взорвать ТЦ "Украина", если ему не дадут миллион долларов и вертолет. Об этом сообщает местная полиция.

Сотрудники полиции безотлагательно прибыли в торговый центр, где осуществили эвакуацию около 400 граждан, а также проверку помещений и прилегающей территории.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался житель Запорожья 2000 года рождения.

В результате переговоров мужчина был согласен на получение 15 тысяч долларов. После проверки помещения взрывных предметов не обнаружили.

Полицейские задержали злоумышленника в квартире, где он проживает в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Отмечается, что мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

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