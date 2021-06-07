live
Новости » События Читати новину українською

В Запорожье мужчина угрожал взорвать ТЦ и требовал миллион и вертолет

МВД

В результате переговоров мужчина был согласен на получение 15 тысяч долларов

В Запорожье, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданин угрожал взорвать ТЦ "Украина", если ему не дадут миллион долларов и вертолет. Об этом сообщает местная полиция.

Сотрудники полиции безотлагательно прибыли в торговый центр, где осуществили эвакуацию около 400 граждан, а также проверку помещений и прилегающей территории.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался житель Запорожья 2000 года рождения.

В результате переговоров мужчина был согласен на получение 15 тысяч долларов. После проверки помещения взрывных предметов не обнаружили.

Полицейские задержали злоумышленника в квартире, где он проживает в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. 

Отмечается, что мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Новости по теме: Пытали и требовали несуществующий долг: В Харькове разоблачили группу злоумышленников

Напомним, что ранее в Луганской области разоблачили группу злоумышленников, которые хотели распылить хлор в помещении, где временно находились военные ВСУ.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Одессе вспыхнул пожар в студенческом общежитии, есть пострадавший В Черниговской области из-за удара молнии сгорели два дома В Харькове произошел пожар на территории ракетно-технического предприятия В Ивано-Франковске вспыхнул пожар в многоэтажке, есть жертва

программы канала ZIK

Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект