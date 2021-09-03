Угроза увольнения работников во Франковске нарушает права человека, - Денисова

Омбудсмен обратила внимание на то, что в своей резолюции ПАСЕ призывает и рекомендует информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной

Увольнение работников исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета за отказ от вакцинации против COVID-19 будет нарушением прав человека. Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram , комментируя угрозы мэра города Руслана Марцинкива.

По словам Денисовой, ст. 43 Конституции гарантирует право каждого на труд и защиту от незаконного увольнения.

"В связи с приказом Министерства охраны здоровья Украины № 3018 "Об утверждении дорожной карты по внедрению вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 24 декабря 2020 года, вакцинация от коронавируса определена как добровольная для всех групп населения и профессиональных групп. А Кодексом законов о труде Украины запрещена любая дискриминация в сфере труда; прямое или косвенное ограничение прав работников, в том числе по состоянию здоровья, не допускается", - подчеркнула она.

При этом уполномоченная по правам человека обратила внимание на то, что в своей резолюции ПАСЕ призывает и рекомендует информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной, и никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для ее прохождения.

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Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал лишить премии невакцинированных работников исполнительного комитета горсовета и пригрозил им увольнением. Он добавил, что единственная "отмазка" от вакцинации — когда врач подтверждает противопоказания и выписывает справку.