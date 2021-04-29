Учителя не получат доплат за работу в условиях COVID-19, - МОН

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Устанавливать такие доплаты и надбавки к заработным платам имеют право руководители учреждений в пределах фонда заработной платы

В государственном и местных бюджетах не учтены расходы для установки педагогам надбавок за работу в опасных условиях труда и повышенного риска для здоровья. Об этом говорится в ответе Министерства образования на обращение Киевской профсоюза работников образования и науки относительно дополнительной надбавки в размере 50% должностного оклада педагогов.

Там сообщили, что реализация предложенного предложения по установлению всем работникам учебных заведений дополнительной надбавки в размере 50% должностного оклада за работу в опасных условиях труда и повышенного риска для здоровья потребует существенных дополнительных расходов из государственного и местных бюджетов.

"По информации Министерства финансов, указанные расходы в государственном и местных бюджетах на 2021 год не учтены", – отмечают в Министерстве образования.

В ведомстве подчеркнули, что устанавливать такие доплаты и надбавки к заработным платам имеют право руководители учреждений в пределах фонда заработной платы, утвержденного в сметах доходов и расходов.

"В частности, работникам учреждений образования, в том числе и не педагогическим, для компенсации за работу в опасных условиях труда и повышенного риска для здоровья руководителем учреждения может быть установлена надбавка за сложность и напряженность в работе в размере до 50 процентов должностного оклада (ставки заработной платы, тарифной ставки)", – сообщают в образовательном ведомстве.

Кроме того, в МОН сообщили, что ведомство обращалось к департаментам образования и науки областных и Киевской городской государственных администраций с рекомендацией направлять остатки образовательной субвенции, которые образовались на счетах местных бюджетов, на обеспечение проведения дистанционного обучения и премирования учителей, установление им надбавок за выполнение особо важной работы, за сложность и напряженность в работе.

"Местные органы исполнительной власти в соответствии с Законом Украины "О местном самоуправлении в Украине" могут самостоятельно принимать решение об установлении стимулирующих выплат педагогическим работникам", – ответили в Министерстве образования и науки.

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Ранее сообщалось, что прививки для школьников являются обязательными в Украине. При этом разрешение или запрет на вакцинацию должен дать врач.