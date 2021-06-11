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Учительница выложила подборку смешных фраз, которые ученики написали в сочинениях на ВНО-2021

ВНО-2021

 Фото из открытых источников

По словам женщины, в этом году таких фраз было совсем мало, но не из-за того, что ученики начали писать грамотнее

В сети появилась подборка забавных формулировок из сочинений участников Внешнего независимого оценивания (ВНО).  Выложила ее учительница Дарья Дмитриева на своей странице в Facebook.

Заметим, одним из заданий теста традиционно является написание собственного высказывания на заданную тему. В этом году она была такой: "Как стереотипы влияют на жизнь людей".

Здесь ученики могут пофантазировать, поэтому часто придумывают очень смешные фразы.

По словам учительницы, в этом году таких фраз было совсем мало, но не из-за того, что ученики начали писать грамотнее. Но несколько смешных фрагментов таки удалось отыскать:

 "А сейчас мое типа эссе на тему "Стереотипы"

"Человек берет других людей под одну граблю"

"Грести всех подходящих людей под одну миску"

"Китай основал лапшу"

"Борщ передается из поколения в поколение"

"Я сейчас возьму человечество и поеду на мотоцикле"

"Негативные стереотипы делают митинги"

"Стереотипы – это настолько тонкое понятие, что лучше о нем забыть"

"Стереотипы съедают народ изнутри"

"Стервотип"

"Как-то неожиданно выяснилось, что примерно 20% выпускников не понимают, что такое стереотип... Иначе как можно трактовать фразы "стереотип - это злой и плохой человек" или "я себя отношу к позитивному стереотипу, потому что мне это нравится"? Сколько было прочитано про черную кошку, пустые ведра и блондинок пусть останется нашей страшной тайной", – добавила педагог. 

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Напомним, ранее мы писали, что от общего количества учеников, которые принимали участие в тестировании внешнего независимого оценивания по химии порог "сдал / не сдал" не преодолели почти 11%.

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