Ученые прогнозируют, что коронавирус "Дельта" будет доминировать на всей территории Европы
На сегодня этот штамм уже преобладает в Великобритании, Российской Федерации и Португалии
Коронавирус "Дельта" будет доминировать на всей территории Европы. Об этом речь идет в прогнозе ученых Национальной академии наук Украины.
Отмечается, что на сегодня этот штамм уже преобладает в Великобритании, Российской Федерации и Португалии.
Страны, в которых "Дельта" уже стала доминантой, отличаются тем, что последний пик они прошли примерно в январе 2021 года и не имели весеннего пика подобно стран Восточной Европы - таких, как Украина, Польша, Румыния, Венгрия.
Также в этих странах наблюдается быстрое ухудшение эпидемической динамики.
"В остальных странах Европы штамм "Дельта" быстро вытесняет другие. Ожидается, что до конца лета он будет доминировать на всей территории Европы", - говорится в сообщении.
По словам ученых, эпидемическая динамика Украины сейчас наиболее похожа на динамику Польши и Румынии, в которых эпидемические показатели достигли минимумов весны 2020 года.
Напомним, ранее мы писали, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вариант коронавируса "Дельта", который впервые обнаружили в Индии, становится доминантным по всему миру.