Ученые прогнозируют, что коронавирус "Дельта" будет доминировать на всей территории Европы

Иллюстративное фото

На сегодня этот штамм уже преобладает в Великобритании, Российской Федерации и Португалии

Коронавирус "Дельта" будет доминировать на всей территории Европы. Об этом речь идет в прогнозе ученых Национальной академии наук Украины.

Отмечается, что на сегодня этот штамм уже преобладает в Великобритании, Российской Федерации и Португалии.

Страны, в которых "Дельта" уже стала доминантой, отличаются тем, что последний пик они прошли примерно в январе 2021 года и не имели весеннего пика подобно стран Восточной Европы - таких, как Украина, Польша, Румыния, Венгрия.

Также в этих странах наблюдается быстрое ухудшение эпидемической динамики.

"В остальных странах Европы штамм "Дельта" быстро вытесняет другие. Ожидается, что до конца лета он будет доминировать на всей территории Европы", - говорится в сообщении.

По словам ученых, эпидемическая динамика Украины сейчас наиболее похожа на динамику Польши и Румынии, в которых эпидемические показатели достигли минимумов весны 2020 года.

Напомним, ранее мы писали, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вариант коронавируса "Дельта", который впервые обнаружили в Индии, становится доминантным по всему миру.