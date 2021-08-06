Ученые выяснили, сколько живут антитела у переболевших COVID-19

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Более того, их уровень может даже расти

В течение семи месяцев после того, как человек переболел коронавирусом, антитела остаются активными. Об этом говорится в отчете ученых барселонского Института глобального здоровья, опубликованном в журнале Nature Communications.

Так, эксперты наблюдали за 578 добровольцами, которые перенесли COVID-19 в легкой форме или без симптомов. Все они были моложе 65 лет.

У участников исследования брали пробы крови в течение семи месяцев после постановки диагноза и проверяли уровень и тип антител IgA, IgM и IgG к шести различных антигенов SARS-CoV-2, а также антитела к четырем ранее известным коронавирусам, которые вызывают обычную простуду.

Выяснилось, что количество антител не зависит от пола и возраста. После заражения иммунный ответ мощный, затем начинает падать. Однако в какой-то момент наблюдается стабилизация, а в 75% случаев, которые не были повторным заражением, после этого уровень антител снова растет.

Причины этого ученым выяснить пока не удалось.

К слову, в тексте исследования также говорится о перекрестной защите антител против коронавирусов, вызывающих простуду (HcoV), от SARS-CoV-2.

То есть, у тех, кто болел COVID-19 с явными симптомами, был более низкий уровень антител к "простудным" коронавирусам, а у бессимптомных пациентов он оказался выше.

Эти результаты, по мнению испанских ученых, могут объяснить различия в восприимчивости к COVID-19 среди населения.

Ранее сообщалось, что ученые американского Научно-исследовательского института в Сан-Диего Scripps Research обнаружили перекрестно-реактивное антитело к коронавирусу, которое срабатывает во время инфекции COVID-19.