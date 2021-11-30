Ученые впервые смогли просканировать 200 метров поверхности Марса

Как оказалось, под слоем реголита и крупнозернистой брекчии залегают два больших слоя базальта, разделенные слоем осадочных пород

Геофизики из Швейцарской высшей технической школы Цюриха опубликовала результаты сейсмических исследований подповерхностных слоев Марса. Они опубликованы в журнале Nature Communications.

Как отмечается, геофизики составили наиболее подробную схему строения поверхности Марса до глубины 200 метров.

Оказалось, что итоговая модель строения подповерхностных слоев имеет такой вид. Под станцией залегает слой песчаного слоя реголита (толщиной примерно три метра), который затем превращается в 15-метровый слой крупнозернистой брекчии, образованной в результате падений метеоритов. Затем идет слой амазонийских (в возрасте 1,7 миллиарда лет) базальтов, который, начиная с глубины около 30 метров, переходит в промежуточный слой, толщиной 30-40 метров, состоящий, вероятно, из осадочных пород.

Далее следует слой амазонийских и гесперийских (возрастом 3,6 миллиарда лет) базальтов, вплоть до глубины 175 метров. Еще глубже залегают, скорее всего, горные осадочные породы.

Строение поверхности Марса ETH Zürich

Данные сейсмографа SEIS позволяют ученым примерно понять, где пролегают основные границы раздела пластов Марса и размер его ядра.

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Напомним, марсоход NASA Perseverance добыл еще один образец камня Красной планеты. Этот образец камня содержит минерал оливин зеленой окраски.