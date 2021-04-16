Ученые создали "генетические химеры" обезьяны и человека

Исследователи добавили человеческие стволовые клетки к эмбрионам макак

Согласно сообщению, ученые создали "генетические химеры". Этот термин заимствован из названия мифического монстра и используется для описания одного организма с генами от нескольких особей. В то же время, соавтор исследования, профессор Института Солка в Калифорнии Хуан Карлос Изписуа Бельмонте, настаивает, что о создании взрослой особи с чертами человека речь не идет.

Как отмечается, Бельмонте и его команда ввели по 25 человеческих стволовых клеток в каждый эмбрион макаки, которые взяли через шесть дней после оплодотворения. Ученые обнаружили, что человеческие клетки успешно интегрировались в 132 эмбриона обезьян, и через 10 дней 103 причудливых эмбриона все еще были живы и развивались. Однако до 19-го дня в живых остались только три химеры, после чего все гибридные эмбрионы были уничтожены.

К слову, это уже не первое исследование по созданию химер. Биологи заявляют, что с помощью таких экспериментов имеют целью преодолеть дефицит донорских органов в мире.

"Мы продемонстрировали, что стволовые клетки человека выжили и создали дополнительные", — сказал Бельмонте. До этого ученый уже пытался соединить клетки человека и обезьяны, однако его эксперименты не были успешными. С этой же целью китайские исследователи создали эмбрионы с клетками свиньи и обезьяны.

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Стоит отметить, что подобные исследования вызывают беспокойство в научном сообществе.

"Я не думаю, что выводы подтверждены надежными данными. Результаты, насколько их можно интерпретировать, демонстрируют, что эти химеры не функционируют нормально, и что все экспериментальные существа — больные. Существует много систем из человеческих эмбриональных стволовых клеток для изучения человеческого развития, которые являются этически приемлемыми, и именно ими воспользуются с большей вероятностью, чем способом, который предложила группа биологов", - отметил доцент кафедры генетики Кембриджского университета, доктор Альфонсо Мартинес Ариас.

В публикации отмечается, что эмбрионы в эксперименте не развивали до такой степени, чтобы у них формировались части тела или клетки мозга. Исследователи проводила консультации по вопросам этики до создания химер и подчеркнули, что команда несет ответственность за соблюдение правовых и социальных норм.

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Напомним, в конце 2019 года стало известно, что в Китае родились первые в мире гибриды обезьян и свиней. Двое поросят, органы которых частично состояли из клеток макак-крабоедов, родились живыми и выглядели нормально, однако умерли в течение недели. Для создания гибридов, четырем тысячам эмбрионов свиней ввели искусственно выращенные клетки обезьян через пять дней после оплодотворения. В результате родились десять поросят, из которых двое были химерами.

Впоследствии, китайская компания Qihan Bio и ее американские партнеры заявили о создании генетически модифицированных свиней, органы которых безопасны для пересадки человеку. Тогда ученые изъяли у свиней три гена, из-за которых органы этих животных отторгались человеческим организмом. Животные при этом родились здоровыми. Первое поколение свиней также на иммунном уровне было совместимо с людьми, однако переносило опасные вирусы.