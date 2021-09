Ученые с помощью обуви установили рост известного художник Микеланджело

Художник эпохи Возрождения был невысокого роста – 160 сантиметров

Ученые установили, какой на самом деле был рост у известного итальянского художника Микеланджело Буонарроти, который творил в эпоху Возрождения. Об этом сообщает Live Science.

Согласно сообщению, в доме художника была найдена пара кожаных туфель, которая, предположительно, принадлежала Микеланджело.

Исследователь FAPAB палеопатологии Франческо Галассо и судебная антрополог Елена Варотто детально проанализировали найдено обуви и обнаружили, что рост Микеланджело был совсем невысокий – он не превышал 160 сантиметров.

