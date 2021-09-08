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Ученые с помощью обуви установили рост известного художник Микеланджело

Портрет Микеланджело (после 1544 года) Википедия

Художник эпохи Возрождения был невысокого роста – 160 сантиметров

Ученые установили, какой на самом деле был рост у известного итальянского художника Микеланджело Буонарроти, который творил в эпоху Возрождения. Об этом сообщает Live Science.

Согласно сообщению, в доме художника была найдена пара кожаных туфель, которая, предположительно, принадлежала Микеланджело.

Исследователь FAPAB палеопатологии Франческо Галассо и судебная антрополог Елена Варотто детально проанализировали найдено обуви и обнаружили, что рост Микеланджело был совсем невысокий – он не превышал 160 сантиметров.

 

"По сегодняшним меркам такой рост есть несколько маловатым, но в то время, когда жил Микеланджело, это было привычно", – отметили ученые.

В то же время, хотя все найденные туфли носил один и тот же человек, существует предположение, что обувь могла принадлежать другому мужчине.

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Ранее сообщалось, что итальянские историки Алессандро Веццози и Аньезе Сабато исследовали семью Леонардо да Винчи и сумели проследить 5 ветвей, начиная с предка художника, по имени Микеле, который родился в 1331 году, а также выявить современных потомков ренессансного гения.

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