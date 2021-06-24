Ученые объяснили, чем страшен штамм коронавируса Delta и как себя обезопасить

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Специалисты определяют индийский штамм как наиболее опасный – он в 1,6 раза заразнее, чем британский вариант

Ученые Института молекулярной биологии и генетики НАНУ (ИМБГ) разработали ряд рекомендаций для правительства, которые были представлены в совещании СНБО, где обсуждался вопрос распространения варианта "Дельта" в мире и угрозы для Украины. Об этом ИМБГ информирует в своем Facebook.

Сообщается, что 18-22 июня в Институте молекулярной биологии и генетики НАНУ было проведено секвенирование двух образцов, полученных от Национального медицинского университета им. Богомольца и четырех образцов коронавирус, полученных от ЦОС Минздрава в г. Киев.

В двух образцах ученые обнаружили мутации (в частности, L452R, T478K), которые относится к индийскому ("Дельта") штамму.

Подчеркивается, что пациенты, у которых были взяты образцы на исследование, вернулись из России. Сейчас они находятся на изоляции в инфекционной больнице столицы.

Остальные четыре секвенированных образца имеют мутации, характерные для британского ("Альфа") штамма.

В ИМБГ отметили, что специалисты определяют штамм "Дельта" (в. 1.617) как наиболее опасный – он в 1,6 раза заразнее, чем вариант "Альфа", в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще - к реанимации.

"Одной из действенных мер является вакцинация", - убежден директор ИМБГ, академик Михаил Тукало.

Сейчас индийский штамм доминирует в Великобритании.

В учреждении также отметили, что в Украине необходимо наладить системное секвенирование коронавирусов. Ведь критически важной является скорость получения результатов: последние исследования ученые ИМБГ провели за 3-4 дня, тогда как результаты образцов, которые ранее ЦОС Украины направлял в европейские лаборатории ВОЗ, из-за загруженности этих лабораторий поступали через 1-1, 5 месяца.

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Напомним, ранее мы писали, что в Украине зафиксирован индийский штамм коронавируса " Дельта". Учитывая это, Кабинет министров Украины ввел обязательный тест на антиген коронавирус для пересечения украинской границы для людей, которые едут из ряда стран.