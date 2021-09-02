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Ученые провели исследование: У беременных есть механизм защиты от цитокинового шторма

Фото из открытых источников

Также у них повышен уровень клеток, которые борются с вредными микроорганизмами

Международная группа исследователей обнаружила, что у беременных женщин есть уникальный механизм защиты от цитокинового шторма в случае заражения коронавирусом. Об этом говорится в научной статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Как отмечается, у беременных также зафиксирован повышенный уровень клеток, которые борются с вредными микроорганизмами.

"Мы изучили состав крови зараженных COVID-19 беременных женщин и выяснили, что их организм имеет систему защиты от инфекции", - заявили ученые.

Также они исследовали анализы крови 14 будущих мам с SARS-CoV-2 и сравнили их с анализом 28 здоровых беременных женщин и 15 небеременных женщин того же возраста.

"В плазме женщин было найдено 62 вида цитокинов. Это - активированные клетки иммунной системы. Также они имели другой уровень противовоспалительных цитокинов и низкий уровень интерлейкина-6", - пояснила группа исследователей.

Они пришли к выводу, что работа воспалительных молекул, которые реагируют на коронавирус, уравновешивается у беременных противовоспалительными. Это помогает организму защищаться от цитокинового шторма - смертельно опасного состояния.

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Как сообщалось ранее, ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что вакцинация против коронавируса вдвое снижает вероятность переноса длительного COVID-19. Во время анализа были проанализированы данные более 2 миллионов человек, которым сделали тест на коронавирус.

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