Солнце выбросило в сторону Земли раскаленную плазму, ожидаются геомагнитные бури

earthsky

Такое явление случается примерно 600 раз за 1 солнечный цикл (11 лет)

Ученые прогнозируют геомагнитные бури из-за раскаленной плазмы, которую Солнце выбросило в сторону Земли. Об этом сообщил earthsky.

Как отмечается, 2 сентября, пузырь перегретого газа вызовет сильную бурю и может вызвать яркие полярные сияния.

Известно, что 28 августа Солнце отправило в сторону Земли два перегретых пузыря газа, которые еще называют выбросами корональной массы. Раскаленная плазма уже приблизилась к Земле.

"Такие вспышки плазмы на Солнце случаются довольно редко - около 600 раз за 1 солнечный цикл, который составляет 11 лет. Геомагнитные бури не несут угрозы для человечества и техники. Выброс перегретого газа не влияет на работу спутников", - пояснили ученые.

Они добавили, что единственное последствие вспышек плазмы - красивые полярные сияния, которые можно будет увидеть в некоторых регионах США.

"Полярные сияния не представляют угрозы для людей, а также для техники. Вспышки недостаточно сильны, чтобы вывести из строя спутники или электросети", - заявили ученые.

Кроме этого, такие бури могут повлиять на людей, страдающих от проблем с сердцем.

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Как сообщалось ранее, сентябрь начнется повышенной активностью Солнца. Это опасный период для метеозависимых и пожилых людей.