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Ученые предупреждают о вероятности появления новых болезней в Украине

Роман Абрамовский Фото из открытых источников

Министр отметил, что пока невозможно сказать, как именно это повлияет на украинцев

Вследствие глобального потепления в Украине могут появиться новые болезни. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского.

В частности, речь идет о том, что в Украине могут появиться энцефалитный клещ и малярия.

"Следует ждать и таких нежелательных гостей, как малярия и другие инфекционные заболевания. Также изменения флоры и фауны, которые не присущи нашей стране", - сказал Абрамовский.

Министр отметил, что пока невозможно сказать, как именно это повлияет на украинцев.

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Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что это столетие может стать последним для человечества на Земле, если уже сейчас не начать борьбу с глобальным потеплением.

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