Ученые предупреждают о вероятности появления новых болезней в Украине

Роман Абрамовский Фото из открытых источников

Министр отметил, что пока невозможно сказать, как именно это повлияет на украинцев

Вследствие глобального потепления в Украине могут появиться новые болезни. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского.

В частности, речь идет о том, что в Украине могут появиться энцефалитный клещ и малярия.

"Следует ждать и таких нежелательных гостей, как малярия и другие инфекционные заболевания. Также изменения флоры и фауны, которые не присущи нашей стране", - сказал Абрамовский.

Министр отметил, что пока невозможно сказать, как именно это повлияет на украинцев.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что это столетие может стать последним для человечества на Земле, если уже сейчас не начать борьбу с глобальным потеплением.