Ученые оценили риск заболевания коронавирусом в общественном транспорте

Риск заболеть коронавирусом в общественном транспорте минимален КП "Київпастранс"

Постоянное проветривание снижает вероятность получения вируса

Риск заболеть COVID-19 в общественном транспорте есть, впрочем, он не большой, если пассажиры будут соблюдать необходимые меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба финского технического научно-исследовательского центра VTT.

Как отмечается, ученым удалось выяснить, сколько в воздухе находится бактерий, которые распространяются более чем на 2 м. В частности, значительно уменьшают вероятность получения вирусного заболевания защитные маски. Поэтому исследователи отмечают, что пассажиры, которые говорят в транспорте, подвергают себя опасности в четыре раза больше.

"Кроме ношения масок, было бы неплохой идеей держать дистанцию, где это возможно, поскольку это уменьшает риск заражения капельными или воздушно-капельными инфекциями. Хорошая гигиена рук, наоборот, уменьшает риски контактной инфекции", - пояснил исследователь из VTT Илпо Кульмала.

При этом добавляется, что важно, чтобы воздух в автобусах и маршрутках постоянно проветривался, чтобы избежать скопления бактерий. Исследователи советуют водителям открывать двери во время остановки транспорта.

"Это эффективный способ увеличить воздухообмен, хотя он может вызвать сквозняки в холодное время года", - сообщил Кульмала.

Кроме этого, ученые также исследовали время пребывания людей в транспорте в финском городе Хельсинки. Результаты показали, что в среднем поездка в трамвае длится 9 минут, в метро – 11 минут. Поэтому риск заражения минимален, но в случае наличия хорошей вентиляции.

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