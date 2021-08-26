Ученые обнаружили новый класс пригодных для жизни экзопланет

Экзопланеты Фото из открытых источников

Эти планеты могут быть в 2,6 раза больше за Землю и иметь атмосферную температуру почти до 200 градусов по Цельсию

Астрономы из Кембриджского университета обнаружили новый класс экзопланет, очень отличный от нашего, но который может поддерживать жизнь. Об этом сообщает Phys.org.

"Исследователи идентифицировали новый класс жизнепригодных планет, называемых планетами "Гицеан". Они горячие, покрытые океаном, с атмосферой, богатой водородом, и более многочисленными и заметными, чем планеты, подобные Земле", - говорится в публикации.

Имеющиеся результаты могут означать, что обнаружение жизни за пределами нашей Солнечной системы в течение следующих двух-трех лет является реальной возможностью.

Отмечается, что большое количество основных кандидатов на Гіцеан-планеты, определенных исследователями, больше и горячее за Землю.

Однако они все же имеют характеристики для размещения больших океанов, которые могли бы поддерживать микробную жизнь, похоже на то, что встречается в некоторых экстремальных водных средах Земли.

Новости по теме: Астронавт NASA сделал новые фотографии полярного сияния из космоса

Напомним, ранее "Охотники" за планетами программы Planet Hunters TESS открыли две экзопланеты в системе звезды HD 152843. Звезда находится примерно в 352 световых года от нас.