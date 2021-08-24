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Ученые обнаружили антитело, которое является эффективным против ряда штаммов COVID-19

Синьхуа

Оно работает с ключевой частью спаечного белка вируса SARS-COV-2

Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили антитело, которое имеет высокую защиту в низких дозах против широкого спектра вирусных вариантов. Об этом сообщает Медицинская школа Университета Вашингтона в Сент-Луисе.

"Это антитело обладает одновременно высокой нейтрализующей способностью (это означает, что оно очень хорошо работает при низких концентрациях), так и широкий спектр действия (оно работает против всех вариантов)", - заявил руководитель исследования профессор Майкл С. Даймонд.

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Сообщается, что для исследования американские ученые использовали мышей, на которых испытали девять наиболее способных нейтрализовать коронавирус антител. Среди них исследователи обнаружили два антитела, которые были наиболее эффективны в отношении защиты животных от болезни, и протестировали их против различных штаммов COVID-19.

Одно антитело под названием SARS2-38 нейтрализовало штаммы "альфа", "бета", "гамма" и "дельта", а также два штамма, которые представляют интерес ("каппа" и "йота"), а также еще несколько безымянных вариантов, которые сейчас отслеживают как потенциальные угрозы.

По словам ученых, такое открытие потенциально может стать шагом на пути к разработке новых методов лечения коронавирус на основе антител, которые с меньшей вероятностью потеряют свою эффективность по мере мутации вируса.

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Как сообщалось ранее, в течение семи месяцев после того, как человек переболел на коронавирус, антитела остаются активными. Об этом говорится в отчете ученых барселонского Института глобального здоровья.

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