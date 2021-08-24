Ученые обнаружили антитело, которое является эффективным против ряда штаммов COVID-19

Синьхуа

Оно работает с ключевой частью спаечного белка вируса SARS-COV-2

Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили антитело, которое имеет высокую защиту в низких дозах против широкого спектра вирусных вариантов. Об этом сообщает Медицинская школа Университета Вашингтона в Сент-Луисе.

"Это антитело обладает одновременно высокой нейтрализующей способностью (это означает, что оно очень хорошо работает при низких концентрациях), так и широкий спектр действия (оно работает против всех вариантов)", - заявил руководитель исследования профессор Майкл С. Даймонд.

Сообщается, что для исследования американские ученые использовали мышей, на которых испытали девять наиболее способных нейтрализовать коронавирус антител. Среди них исследователи обнаружили два антитела, которые были наиболее эффективны в отношении защиты животных от болезни, и протестировали их против различных штаммов COVID-19.

Одно антитело под названием SARS2-38 нейтрализовало штаммы "альфа", "бета", "гамма" и "дельта", а также два штамма, которые представляют интерес ("каппа" и "йота"), а также еще несколько безымянных вариантов, которые сейчас отслеживают как потенциальные угрозы.

По словам ученых, такое открытие потенциально может стать шагом на пути к разработке новых методов лечения коронавирус на основе антител, которые с меньшей вероятностью потеряют свою эффективность по мере мутации вируса.

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Как сообщалось ранее, в течение семи месяцев после того, как человек переболел на коронавирус, антитела остаются активными. Об этом говорится в отчете ученых барселонского Института глобального здоровья.