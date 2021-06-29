Ученые назвали причину, почему жизнь на Венере невозможна

На второй от Солнца планете слишком сухо. Эффективная концентрация молекул воды для наиболее устойчивого микроорганизма на Земле в 100 раз ниже

Международная исследовательская группа под руководством Королевского университета Белфаста в Великобритании выяснила, что жизнь на Венере невозможно, поскольку на второй от Солнца планете слишком сухо. Об этом сообщает BBC .

Как отмечается, для жизни в облаках планеты присутствует газ фосфина. Ученые установили, что самый экстремальный "экстремофил" - название для микробов, которые живут в очень сложных условиях, - там выжить не сможет.

"Мы обнаружили, что эффективная концентрация молекул воды не просто чуть ниже необходимой для наиболее устойчивого микроорганизма на Земле - она ниже в 100 раз. Это непреодолимое расстояние для любой активной жизни", - сообщил ученый из Школы биологических наук Белфаста Джон Голлсворт.

Для того, чтобы производить газ промышленным способом нужны заводы, которых на Венере нет.

В свою очередь, другая профессор убеждена, что существует возможность приоткрыть окно жизни в венерианских облаках.

"Мы знаем, что атмосфера Венеры чрезвычайно засушливая, но мы не знаем, насколько хорошо она смешанная. У коллеги Пола Риммера вышел документ, показывающий, что некоторые капли в облаках могут иметь очень высокое содержание воды", - сообщила она.

Напомним, ранее американское космическое агентство NASA анонсировало две новые миссии на Венеру – они нацелены на то, чтобы понять, как планета стала "адским миром", если она имеет много характеристик подобных земным.