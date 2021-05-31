Ученые нашли универсальное антитело к COVID-19

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Это может стать началом создания вакцины более широкого действия

Ученые американского Научно-исследовательского института в Сан-Диего Scripps Research обнаружили перекрестно-реактивное антитело к коронавирусу, которое срабатывает во время инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте института.

"Исследуя образцы крови, собранные до пандемии, и сравнивая образцы людей с COVID-19, мы смогли определить типы антител, которые перекрестно реагировали на доброкачественные коронавирусы, а также на SARS-CoV-2", - сказал Райес Андраби, доктор философии, исследователь департамента иммунологии и микробиологии и автор исследования.

Отмечается, что в последующих тестах антитело также нейтрализовало SARS-CoV-1 - коронавирус, вызывающий атипичную пневмонию, вспышка которой наблюдалась в начале 2000-х годов.

"Нам удалось определить, что этот тип перекрестно реактивных антител продуцируется В-лимфоцитами, которые сначала испытывали действия коронавируса, вызывающего простуду, а потом реагировали во время заражения COVID-19", - говорит Андрабі.

По словам ученых, В-лимфоциты - важная часть иммунной системы. Они "помнят" первоначальные угрозы заболевания и могут циркулировать в кровотоке в течение десятилетий, готовые вернуться к действиям, если угроза возникнет снова.

Исследователи выяснили, что антитело связывается главным образом со стойкой частью спаечного белка коронавируса, которая не сильно меняется от штамма к штамму.

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Ранее сообщалось, что украинцы, переболевшие COVID-19 и все еще имеющие антитела, также могут повторно заразиться.