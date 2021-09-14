Ученые из США планируют воскресить мамонта, который умер 4 тысячи лет назад

Ученые выделили самую старую ДНК мамонтов Centre for Palaeogenetics

Стартап Colossal, вместе с учеными Гарвардского университета, собираются "воскресить" популяцию шерстистого мамонта с помощью новейших технологий. Об этом сообщает Colossal.

Отмечается, что ее усилия могут закрепить работающую модель восстановления поврежденных или утраченных экосистем и тем самым помочь замедлить или даже остановить последствия изменений климата.

По словам ученых, никогда раньше человечество не могло воспользоваться имеющимися возможностями технологии редактирования генов CRISPR для восстановления экосистем, чтобы уменьшить ущерб от климатических изменений и сохранить будущее Земли за счет повторного заселения вымерших животных.

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"В дополнение к возвращению древних вымерших видов, таких как шерстистый мамонт, мы сможем использовать наши технологии, чтобы сохранить животных, которые вымерли или находятся на грани исчезновения из-за участия человечества", - заявил исполнительный директор и соучредитель Colossal Бен Ламм.

По словам ученых, изменение климата может быть связано с деятельностью человека, поэтому их обязанность — вернуть земле более здоровое состояние.

Шерстистые мамонты обитали в большей части Арктики и сосуществовали с первыми людьми, которые охотились на устойчивых к холоду травоядных в поисках пищи и использовали их клыки и кости в качестве инструментов.

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Животные вымерли около 4 тысяч лет назад. На протяжении десятилетий ученые извлекали кусочки клыков, костей, зубов и волос мамонта, чтобы попытаться секвенировать ДНК.

Colossal заявляет, что их цель — вставить последовательности ДНК шерстистых мамонтов в геном азиатских слонов, чтобы создать "гибрид слона и мамонта".

Как сообщает компания, азиатские слоны и шерстистые мамонты имеют похожий состав ДНК на 99,6%.

Большие схемы миграции шерстистого мамонта считались критически важными для сохранения окружающей среды Арктического региона.

Colossal уже собрала с помощью инвесторов для своего эксперимента 15 миллионов долларов.

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Ранее ученые из кафедры биологических наук из Университета Буффало установили, что последняя популяция мамонтов на Земле вымерла вследствие генетических мутаций.