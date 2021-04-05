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Ученые исследовали, какие маски лучше всего защищают от коронавируса

Фото из открытых источников

Ученые обнаружили, что респираторные маски N95 являются наиболее эффективными для защиты от аэрозолей, подобных тем, в которых распространяется коронавирус

Ученые проанализировали различные виды масок под микроскопом, чтобы определить, какие из них и из какого материала лучше всего защищают от коронавирус, который вызывает COVID-19, передает Science News. 

Также эффективно улавливает частички плотно сплетенная фланель-разновидность хлопчатобумажной ткани. Зато синтетические ткани, такие как шифон и вискоза, хорошо задерживать аэрозоли не могут.

Различные виды масок под микроскопом изучали Эдвард Виченце, специалист по микроанализа из Смитсоновского института охраны природы в США и его коллеги из Национального института стандартов и технологии США.

По словам Виченце, хаотичная природа хлопковых волокон с их морщинистой текстурой и сложной формой с изгибами и складками, вероятно, позволяет хлопке улавливать больше наноразмерных частиц, чем другие ткани. 

Полиэфирные ткани (полиэстер) имеют хорошо организованные, прямые и гладкие волокна, что делает их менее эффективными материалами для масок для лица.

Хлопковая фланель также обеспечивает дополнительную защиту, впитывая влагу, которая выделяется во время дыхания.

"Хлопок "любит" воду и разбухает во влажной среде. За это частицам становится труднее проникать через маску. С другой стороны, маски из полиэстера и нейлона отталкивают воду, поэтому дополнительных преимуществ не имеют", - говорит Виченцы.

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Ранее сообщалось, что правительство Украины запретило в красных карантинных зонах епіднебезпеки с COVID-19 пребывания на территориях общего пользования без надетых защитных масок или респираторов.

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