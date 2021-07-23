Ученые исследовали эффективность первой дозы вакцин против "Дельты": Какие результаты

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Сейчас выводы еще не рецензированы независимыми экспертами

Первая доза вакцины против коронавируса от компаний Moderna, Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca за две недели после вакцинации уже дают защиту от сложного течения или смертности из-за инфицирования штатом "Дельта". Об этом говорится в исследовании канадских ученых, обнародованном на сайте medRxiv.

Подчеркивается, что пока выводы еще не рецензируемые независимыми экспертами.

Отмечается, что исследовании, которое длилось с декабря по май 2021 года в Онтарио, принимали участие 69 533 человека с положительным результатом теста на SARS-CoV-2.

Из них 28 705 пациентов были с коронавирусом обычного штамма, а 40 828 — с мутированными штаммами: "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта".

Эффективность вакцин для предотвращения госпитализации или смертности через инфицирования индийским штаммом имели такие показатели:

Spikevax (Moderna) – 96%;

Vaxzevria (Oxford-AstraZeneca) – 88%;

Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – 78%.

Эффективность препарата для предотвращения любых симптомов коронавируса штамма "Дельта" после первой дозы, такая:

Spikevax (Moderna) – 72%;

Vaxzevria (Oxford-AstraZeneca) – 67%;

Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – 56%.

Отмечается, что за неделю после двух доз вакцины от компании Pfizer-BioNTech защита от тяжелого и смертельного течения болезни во время инфицирования индийским штаммом достигает 87%.

В свою очередь, Национальная академия наук Украины сообщает, что в настоящее время фаза спада заболеваемости на коронавирус завершилась.

Несмотря на все еще низкий ее уровень, существует угроза возникновения "взрывных темпов" роста — подобно тому, как это наблюдалось в странах с распространением штамма "Дельта".

По данным департамента общественного здоровья Англии, штамм "Дельта" в 1,6 раза заразнее, чем "Альфа", в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.

Напомним, ранее мы писали, что по состоянию на 22 июля, в Киеве зафиксировано уже 6 случаев заболевания коронавирусом "Дельта". Люди, у которых обнаружен опасный штамм, разного возраста – от 21 до 73 лет.