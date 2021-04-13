Учеников 11-х классов классов освободили от обязательной сдачи ГИА

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В то же время они могут сделать это по собственному желанию

Верховная Рада приняла законопроект № 5014, что предусматривает освобождение выпускников от обязательного прохождения государственной итоговой аттестации. Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

"Законом в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, такой шаг имеет целью "минимизировать риски заболевания короновирусной болезнью (COVID-19) во время оценивания результатов обучения учащихся, которые завершают получение полного общего среднего образования", а также обеспечить выпускников возможностью получить в установленном законодательством порядке документы о получении полного общего среднего образования.

Кроме этого, соответствующий закон предусматривает, что соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2020/2021 учебном году, имеют право пройти ГИА в формате ВНО, по собственному желанию.

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Напомним, в марте Министерство образования и науки Украины, из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране, освободило учеников 4 и 9 классов от прохождения ГИА в 2021 году.