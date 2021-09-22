Ученики в школе должны получать знания, а не становиться рабочей силой, – омбудсмен

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Истории, когда в школе принудительно использовался детский труд, в последнее время участились в медиа и в соцсетях, возмутился Горбачев

В школе дети должны приобретать знания, а не превращаться в рабочий ресурс учителя или директора. Об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, передает пресс-служба Офиса омбудсмена.

"Новый учебный год не только позволил ученикам вернуться к очному обучению в школах, но и, к сожалению, стал "хорошей" возможностью для некоторых учителей, руководителей учреждений общего среднего образования, представителей местных властей, в частности, образовательных управленцев позорно использовать во время уроков принудительный детский труд", – цитирует его в сообщении Офис омбудсмена.

Горбачев добавил, что такие истории в последнее время участились в медиа и в соцсетях.

Он напомнил, что школьники и студенты имеют право на безопасные и безвредные условия учебы, защита от унижения, любых форм насилия, эксплуатации и булинга. Это закреплено в законе "Об образовании".

Привлекать школьников и студентов к выполнению работ или к участию в мероприятиях, не связанных с образовательной программой, запрещается, кроме случаев, предусмотренных решением Кабинета Министров Украины, говорится в сообщении.

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