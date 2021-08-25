Учебный год в школах Украины начнется 1 сентября, - Минздрав

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

О вакцинации подростков от 12 до 18 лет в Минздраве еще не говорят

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что учебный год в украинских школах начнется в обычном режиме 1 сентября. Об этом он рассказал во время брифинга, сообщает Укринформ.

"Мы подготовлены к 1 сентября, и сегодня, когда страна находится на зеленом уровне эпидемической опасности, мы начинаем обычный учебный год, когда дети пойдут в школу", - сказал глава Минздрава.

По его словам, если эпидемиологическая ситуация усложнится, то согласно адаптивному карантину, страна перейдет на желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности. В этот период будут работать только те школы, в которых более 80% педагогов вакцинировано против COVID-19.

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Ляшко отметил, что сейчас в стране таких школ много. Примером этого может быть Житомир, где во всех школах вакцинировано более 80% педагогов. В то же время он уточнил, что ситуация не одинакова по всей стране.

Кроме этого, Ляшко отметил, что пока нет четкой динамики, которая бы свидетельствовала, что штамм "Дельта" больше поражает детей.

"Мы будем разрешать образовательный процесс и если будет 80% учителей вакцинировано. Дальше будем смотреть на динамику. Также мы сегодня не говорим о вакцинации подростков от 12 до 18 лет, хотя в инструкции производителей вакцины уже позволяют им делать прививки. Над этим мы еще работаем", - отметил министр.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство здравоохранения Украины рассматривает введение привилегий для вакцинированных от коронавируса украинцев.