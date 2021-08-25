home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Учебный год в школах Украины начнется 1 сентября, - Минздрав

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

О вакцинации подростков от 12 до 18 лет в Минздраве еще не говорят

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что учебный год в украинских школах начнется в обычном режиме 1 сентября. Об этом он рассказал во время брифинга, сообщает Укринформ.

"Мы подготовлены к 1 сентября, и сегодня, когда страна находится на зеленом уровне эпидемической опасности, мы начинаем обычный учебный год, когда дети пойдут в школу", - сказал глава Минздрава. 

По его словам, если эпидемиологическая ситуация усложнится, то согласно адаптивному карантину, страна перейдет на желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности. В этот период будут работать только те школы, в которых более 80% педагогов вакцинировано против COVID-19. 

Новости по теме: Польша передала Украине 650 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Ляшко отметил, что сейчас в стране таких школ много. Примером этого может быть Житомир, где во всех школах вакцинировано более 80% педагогов. В то же время он уточнил, что ситуация не одинакова по всей стране. 

Кроме этого, Ляшко отметил, что пока нет четкой динамики, которая бы свидетельствовала, что штамм "Дельта" больше поражает детей.

"Мы будем разрешать образовательный процесс и если будет 80% учителей вакцинировано. Дальше будем смотреть на динамику. Также мы сегодня не говорим о вакцинации подростков от 12 до 18 лет, хотя в инструкции производителей вакцины уже позволяют им делать прививки. Над этим мы еще работаем", - отметил министр.

Новости по теме: Минздрав разыгрывает компьютеры для школ, где вакцинировали 80% персонала

Напомним, ранее стало известно, что Министерство здравоохранения Украины рассматривает введение привилегий для вакцинированных от коронавируса украинцев.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Верховную Раду проходят "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Сила и Честь", – опрос "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" - лидеры парламентских выборов, большинство украинцев считают, что Медведчук невиновен, - соцопрос Музыка: Никто не видел реальных результатов от Молодежного крыла "Слуги народа" В Раду проходят пять партий: наибольший рейтинг - у "Слуги народа" и ОПЗЖ, - опрос КМИС

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект