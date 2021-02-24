Участники ВНО могут проверить статус регистрации: Как это сделать

1 февраля стартует регистрация на ВНО-2021 Фото из открытых источников

УЦОКО запустил специальный онлайн-сервис

Участвующие Внешнего независимого оценивания (ВНО) смогут проверить устав регистрации на тестирование с помощью специального онлайн-сервиса. Об этом сообщает "Освіта.uа".

Как отмечается, он доступен на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

При этом прилагается, в случае успешной регистрации на ВНО поступающий должен получить в индивидуальном конверте вместе с регистрационным уведомлением соответствующий сертификат. Если в документе была обнаружена ошибка, то ее легко можно исправить. Для этого до 5 марта 2021 года в сервисе нужно воспользоваться разделом "Внести изменения" и заменить необходимые данные.

Кроме этого, до 1 марта учебные заведения должны прислать необходимые комплекты регистрационных документов учащихся. Регистрация на основную сессию ВНО-2021 продлится до 5 марта включительно.

По данным УЦОКО по состоянию на 23 февраля, свои документы для прохождения тестирования подали 149 540 человек, они выбрали 611 220 тестов.

"Наиболее популярными предметами у соискателей образования пока являются математика, этот учебный предмет выбрали 117 811 человек, история Украины – 115 707 лиц, а также украинский язык и литература – 102 371 человек (46 077 человек зарегистрировались для участия в тестировании с украинского языка). Традиционно популярными являются география (70 847 человек), английский язык (61 985 человек) и биология (48 795 человек)", - отметили в ведомстве.

В частности, наибольшее количество зарегистрированных школьников сейчас в Харьковской (57%) и Полтавской (54%) областях. Самый низкий показатель на Хмельнитчине - 19%.

Ранее сообщалось, что УЦОКО призвал выпускников регистрироваться на ВНО несмотря на возможность отмены ГИА в этом году. Окончательное решение примут в марте, учитывая ситуацию с уровнем заболевания на коронавирус в стране.