Убийство полицейского в Чернигове: Четверым задержанным объявили о подозрении

Трое из подозреваемых - несовершеннолетние

По его словам, вчера, 2 октября, задержали четырех мужчин, трое из которых - несовершеннолетние.

"Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц", - рассказал Герасименко.

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Напомним, ранее мы писали, что в Чернигове 1 октября ночью в микрорайоне Масаны убили сотрудника полиции. Еще одного милиционера тяжело ранили. По информации местных СМИ, тело мужчины, который оказался сотрудником полиции, обнаружили посреди улицы прохожие.