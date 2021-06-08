У жителя Львовской области обнаружили "бразильский" штамм коронавируса

Фото из открытых источников

Пока неизвестно, в какой стране мужчина подхватил болезнь

У жителя Львовской области, который заболел коронавирусом, обнаружили "бразильский" вариант вируса. Поскольку недуг диагностировали по приезду в другую страну, неизвестно, где именно мужчина подхватил инфекцию. Об этом сообщает "Львовский портал".

8 июня главный эпидемиолог Львовской области и глава Львовского областного лабораторного центра Наталья Тимко-Иванченко рассказала, что у местного мужчины лабораторно подтвердили наличие "бразильского" штамма коронавируса. Симптомы болезни появились вскоре после того, как он приехал в Италию.

О недуге жителя Львовской области местным эпидемиологам сообщили в Центре общественного здоровья Киева. После этого на коронавирус протестировали людей, с которыми больной контактировал во Львове. В итоге они получили отрицательные результаты тестов.

Новости по теме: В Испании зафиксировали "бразильский" штамм коронавируса

"После обследования у него подтвердили "бразильский" штамм COVID-19. Лиц, с которыми он контактировал во Львове, обследовали и у них коронавирус не выявили, но вероятно, что инфицирование произошло внутри страны", – рассказала Наталья Тимко-Иванченко.

Ранее эпидемиолог подчеркивала, что если человечество начнет чаще мигрировать между странами, это может повлечь наступление четвертой волны коронавируса.

"Жители Львовской области уже встретились с различными штаммами COVID-19, в частности с британским. Остается опасность прихода "индийского" и других штаммов. Чем больше будет миграция людей между странами, тем больше риски того, что к нам придет 4 волна коронавируса", – заявила она.

Новости по теме: "Бразильский" штамм коронавируса добрался до Чили

Ранее сообщалось, что в Польше подтвердили первые три случая заражения "бразильской" мутацией коронавируса SARS-Cov2.