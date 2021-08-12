У вакцин Pfizer и Moderna обнаружены новые побочные эффекты
Пока речь идет о трех новых побочных эффектах
В Европейском Союзе рассматривают новые побочные эффекты после прививки мРНК-вакцинами. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, небольшое количество людей после вакцинации препаратами Pfizer и Moderna против COVID-19 пожаловались на такие побочные реакции:
- многоформную эритему-форму аллергической реакции на коже
- гломерулонефрит - воспаление почек
- нефротический синдром - поражение почек, характеризующееся сильной потерей белка с мочой
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Напомним, ранее фармацевтическая компания Moderna заявляла о проверке безопасности мРНК-вакцины против COVID-19 на детях. Производители отмечают, что участники будут зарегистрированы в США, Канаде и Австралии.