У вакцин Pfizer и Moderna обнаружены новые побочные эффекты

Пока речь идет о трех новых побочных эффектах

Фото из открытых источников

В Европейском Союзе рассматривают новые побочные эффекты после прививки мРНК-вакцинами. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, небольшое количество людей после вакцинации препаратами Pfizer и Moderna против COVID-19 пожаловались на такие побочные реакции:

многоформную эритему-форму аллергической реакции на коже

гломерулонефрит - воспаление почек

нефротический синдром - поражение почек, характеризующееся сильной потерей белка с мочой

Напомним, ранее фармацевтическая компания Moderna заявляла о проверке безопасности мРНК-вакцины против COVID-19 на детях. Производители отмечают, что участники будут зарегистрированы в США, Канаде и Австралии.