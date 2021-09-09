В Украине у учителей будут проверять на достоверность COVID-справки, - Минздрав

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Двойная верификация данных была сделана на уровне каждой школы

Министерство здравоохранения Украины будет проверять на достоверность документы о прививках или противопоказания к вакцинации, которые предоставляют работники школ. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в онлайн-интервью.

По его словам, по каждой школе собрана дополнительная информация, относительно количества персонала и работников, которые уже вакцинировались против COVID-19.

Вместе с тем, руководство Минздрава сотрудничает с представителями Министерства внутренних дел и Службы безопасности относительно проверок документов, которые предоставляют работники учебных заведений.

"Безусловно, мы получаем, формально и неформально, справки о медицинских противопоказаниях, а иногда даже поддельные справки, которые предъявляются в учебных заведениях.

И у нас налажено сотрудничество с МВД и СБУ, чтобы не только проверять эти справки, а фиксировать, что эти справки являются поддельными, и выяснять, где они были приобретены", – отметил Кузин.

Также он добавил, что двойная верификация данных была сделана на уровне каждого учреждения общего среднего образования, а информацию будут обновлять еженедельно.

Как известно, за создание и распространение поддельных документов, касающихся санитарных ограничений или противодействия заболеваниям, в Украине установлена уголовная ответственность (статья 325 Уголовного кодекса).

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Напомним, что ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины планировал ужесточить ответственность за подделку сертификатов и справок о вакцинации от коронавируса. Соответствующее решение подписал президент Владимир Зеленский.