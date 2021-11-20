У Туска на три месяца отобрали водительские права из-за превышения скорости

Также ему был выписан штраф в размере 500 злотых (более 3 тыс. грн)

Экспрезидент Евросовета, лидер крупнейшей в Польше оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск в субботу был задержан полицией недалеко от Варшавы за значительное превышение скорости в населенном пункте. Об этом сообщает Interia.pl.

Ему был выписан штраф в размере 500 злотых (более 3 тыс. грн) и временно лишен водительских прав.

"Около 11 часов (по местному времени) в населенном пункте Висьнево полиция задержала 64-летнего водителя автомобиля Skoda, который превысил допустимую скорость движения более чем на 50 км. У него изъяты водительские права и он получил штраф",- сообщила пресс-секретарь полиции в городе Млава Анна Павловская.

Туск в Тwitter подтвердил, что получил наказание от полиции, назвав его "адекватным" к ситуации.

"Есть нарушение дорожных правил, есть наказание в виде изъятия прав на три месяца, 10 штрафных пунктов и штраф. Все адекватно ситуации, я принял это без дискуссии",- написал Туск.

Отмечается, что Туск ехал со скоростью 107 км/ч, что значительно превышает допустимую скорость движения в населенном пункте.

Согласно польскому законодательству, в Польше водительские права можно потерять, в частности, за причинение ДТП, пребывание за рулем под воздействием алкоголя или психотропных веществ, превышение водителем допустимой скорости движения на определенном участке дороги более чем на 51 км/ч.

Новости по теме: Туск назвал главную ошибку Евросоюза

Ранее сообщалось, что Дональда Туска, покидающего пост президента Европейского совета, было избран на пост председателя Европейской народной партии.