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Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук впервые стал отцом

Мальчика назвали Иваном

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук стал отцом. Эту информацию представители певца подтвердили изданию Obozrevatel.

Известно, что у певца родился сын, его назвали Иваном — в честь отца Вакарчука, который умер 4 апреля 2020 года.

"Единственное отметим, что информация о 19 августа, как датах рождения, не соответствует действительности", – пояснили подробнее в пресс-службе.

Кто мама ребенка и когда именно она родила — неизвестно.

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Напомним, ранее лидер группы "Океан Эльзы" и бывший народный депутат Святослав Вакарчук заявил, что разводится со своей гражданской женой Лялей Фонаревой после более 20 лет вместе. Музыкант отметил, что решил рассказать об этом, чтобы защитить свою семью и друзей от лишних вопросов и неудобств.

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