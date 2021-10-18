У невакцинированных риск умереть от "Дельты" в 11 раз выше, - исследование

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Также непривитые люди в шесть раз чаще заражаются коронавирусом

У непривитых против COVID-19 людей в 11 раз выше риск умереть при заражении особо опасным штаммом "Дельта". Об этом сообщила пресс-служба американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Как отмечается, статистика заболеваний в США показывает, что привитые люди также в шесть раз чаще заражались вирусом.

А по данным исследования Kaiser Family Foundation, около 90 тысяч смертей среди американцев можно было бы отвлечь своевременной вакцинацией против COVID-19.

"В таблице представлены статистические показатели количества смертей от COVID-19 между теми, кто не вакцинировался, и теми, кто прошел полный курс прививок", - пояснили специалисты CDC.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC)

Так, показатель измеряет количество смертей на 100 тыс. население: кривая черного цвета показывает количество смертей от COVID-19 среди невакцинированных, голубого цвета – среди тех, кто прошел полный курс прививок против COVID-19.

Известно, что в августе 2021 года, среди непривитых в среднем регистрировали 13 смертей, вызванных коронавирусом, на 100 тыс. населения. Однако, среди полностью вакцинированных – лишь одна смерть на 100 тыс. населения.

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Как сообщалось ранее, в Украине полностью вакцинированы 6,4 миллиона граждан и еще 7,9 миллиона получили по одной дозе COVID-вакцины. В частности, приоритетной группой, которая меньше всего вакцинирована, являются люди пожилого возраста.