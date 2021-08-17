home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

У нескольких госпитализированных из лагеря "Молодая гвардия" детей обнаружили осложнения

Фото из открытых источников

Количество инфицированных возросло до 45

В трех из четырех госпитализированных воспитанников одесского детского оздоровительного лагеря "Молодая гвардия", где обнаружили вспышку коронавируса, диагностировали осложнения от болезни. Об этом сообщила директор городской детской больницы №3 Елена Артемова в комментарии "Суспильному".

По ее словам, у троих детей после госпитализации обнаружили бронхит. Четвертый ребенок имеет более легкое течение болезни.

"У детей была клинико-респираторная инфекция, повышение температуры, кашель, головная боль, признаки недомогания. Их госпитализировали в ковидное отделение, диагноз подтвердили", – отметила Артемова.

Заместитель директора детского центра "Молодая гвардия" Василий Бездень сообщил, что за другими детьми, у которых экспресс-тесты подтвердили инфицирование коронавирусом, сейчас наблюдают медики.

"Состояние детей удовлетворительное. все находятся в удовлетворительном состоянии под наблюдением наших медицинских работников. Температуры нет. На утро 17 августа было только пять человек с температурой 37,2-37,6", – рассказал Бездень.

В свою очередь главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров сообщил, что количество инфицированных возросло до 45.

По его словам, сейчас в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней планируют выборочно проверить воспитанников "Молодой гвардии" на заболевание штаммом "Дельта" COVID-19.

Новости по теме: Минздрав контролирует ситуацию с COVID-вспышкой в лагере "Молодая гвардия" в Одессе

Напомним, ранее мы писали, что в детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе произошла масштабная вспышка коронавируса. Вирус подтвердили у 42 детей и двух работников учреждения. Сейчас детский лагерь закрыли на карантин.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Миссия ОБСЕ зафиксировала за сутки почти 400 нарушений "тишины" в Донецкой области На Донбассе зона возле Золотого превращается в горячую точку, - ОБСЕ Миссия ОБСЕ за выходные зафиксировала на Донбассе 741 нарушение "тишины" Назначен новый специальный представитель главы ОБСЕ в Украине

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект