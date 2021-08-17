У нескольких госпитализированных из лагеря "Молодая гвардия" детей обнаружили осложнения

Количество инфицированных возросло до 45

По ее словам, у троих детей после госпитализации обнаружили бронхит. Четвертый ребенок имеет более легкое течение болезни.

"У детей была клинико-респираторная инфекция, повышение температуры, кашель, головная боль, признаки недомогания. Их госпитализировали в ковидное отделение, диагноз подтвердили", – отметила Артемова.

Заместитель директора детского центра "Молодая гвардия" Василий Бездень сообщил, что за другими детьми, у которых экспресс-тесты подтвердили инфицирование коронавирусом, сейчас наблюдают медики.

"Состояние детей удовлетворительное. все находятся в удовлетворительном состоянии под наблюдением наших медицинских работников. Температуры нет. На утро 17 августа было только пять человек с температурой 37,2-37,6", – рассказал Бездень.

В свою очередь главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров сообщил, что количество инфицированных возросло до 45.

По его словам, сейчас в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней планируют выборочно проверить воспитанников "Молодой гвардии" на заболевание штаммом "Дельта" COVID-19.

Напомним, ранее мы писали, что в детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе произошла масштабная вспышка коронавируса. Вирус подтвердили у 42 детей и двух работников учреждения. Сейчас детский лагерь закрыли на карантин.