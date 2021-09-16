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У Минцифры рассказали, когда можно будет распечатать COVID-сертификат

Фото из открытых источников

Речь идет только о зеленом COVID-сертификате, который свидетельствует о получении полного курса прививки

Сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о полной вакцинации на портале "Дія" можно будет в конце сентября. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров

"Уже более 700 тысяч украинцев сгенерировали свои внутренние и международные сертификаты в приложении "Дія" и активно пользуются ими. Наши сертификаты официально признаны в ЕС для путешествий за границу. В конце сентября мы добавим возможность получить сертификат на портале "Дія". Сейчас работаем над разработкой услуги. Благодаря этому еще больше украинцев смогут путешествовать и пользоваться COVID-сертификатом".

Отметим, что речь идет лишь о зеленом COVID-сертификате, который свидетельствует о получении полного курса прививки. 

По-прежнему сертификаты будут доступны в приложении "Дія". Однако для тех украинцев, кто не имеет ID-карты или заграничного биометрического паспорта или которые не имеют действие. Подписи не пользуются приложением "Дія" будет доступна опция распечатать сертификат на портале "Дія". 

Для того, чтобы сгенерировать сертификат необходимо будет сделать несколько кликов. 

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Во-первых, авторизоваться на портале "Дія". Далее необходимо выбрать услугу "Сгенерировать COVID-сертификат". После того заявление на получение сертификата необходимо будет подписать квалифицированной электронной подписью. 

На портале можно будет воспользоваться как "Дія". Підпис, генерируемой в одноименном приложении, так и любой другой электронной подписью. 

После подписания заявления действие направляет запрос в электронную систему здравоохранения и формируется сертификат в формате PDF. 

Файл можно будет распечатать или просто сохранить на телефоне или другом устройстве для демонстрации QR-код с экрана.

У Мінцифри обещают, что со временем на портале будет доступен и COVID-сертификат о получении отрицательного ПЦР-теста. Кроме этого, Министерство работает над разработкой и сертификата вакцинации одной дозой. Он будет также доступен как на портале, так и в приложении "Дія". 

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Ранее Кабинет министров продлил действие "зеленых" сертификатов о полной вакцинации против коронавируса со 180 до 365 дней.

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