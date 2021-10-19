У Мінцифри говорят, что подключили более сотни сел к скоростному интернету

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Больше всего сел подключено в Черниговской, Винницкой и Житомирской областях

Министерство цифровой трансформации заявило, что за государственные средства в 118 селах провели оптические кабели для скоростного интернета и подсоединили социальные учреждения к Wi-Fi сетям. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации

В рамках "Интернет-субвенции" провайдеры провели оптические волокна для скоростного интернета для около 40 тысяч жителей украинских сел. Представители Минцифры сопровождают внедрение проекта коммерческими провайдерами.

Больше всего сел подключено в Черниговской, Винницкой и Житомирской областях.

В Минцифре отметили, что отслеживать процессы подключения можно по специальному дашборду. По проекту "Интернет-субвенции" уже подписаны договоры для подключения 2 тысяч сел на сумму 200 млн грн.