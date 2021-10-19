У Маска попросили $ 6 млрд на борьбу с голодом

Илон Маск Фото из открытых источников

Около 42 млн человек в мире сейчас на грани голода

Руководитель Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли обратился в Twitter к американскому миллиардеру Илону Маску с просьбой пожертвовать более $ 6 млрд на благотворительность, чтобы сдержать распространение голода в разных уголках планеты.

По его словам, в этом году около 42 млн человек в мире оказались на грани голода, в частности из-за беспрецедентно глобального кризиса, который стал результатом пандемии. Именно такому количеству людей, считают в ООН, нужна неотложная гуманитарная помощь.

Бизли написал, что "только за вчерашний день Вы заработали $ 6 млрд", и это именно та сумма, которая нужна ООН, чтобы можно было предотвратить гуманитарную катастрофу.

"Поздравляю Илона Маска с тем, что он обошел Джеффа Безоса как самый богатый человек в мире с состоянием в колоссальные $ 221 млрд! Чтобы отпраздновать это событие, предлагаю Вам уникальную возможность: помогите нам спасти 42 млн человек от голода всего за $ 6,6 млрд! Время предложения быстро пройдет... Как и жизнь", – написал глава ВПП ООН в другом посте.

Ранее сообщалось, что распространению голода на земном шаре способствуют пять факторов: COVID-19, изменчивость климата, конфликты, стоимость и доступность здорового питания, а также замедление экономики и ее спады. Только из-за COVID-19 еще 140 млн человек оказалось за чертой бедности.