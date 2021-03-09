У Денисовой назначили нового представителя на Донбассе: Что о нем известно

Константин Черников Facebook

Предыдущего представителя уволили из-за драки в ресторане

В Офисе омбудсмена появился новый представитель по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей, им стал Константин Черников. Соответствующая информация размещена на сайте Офиса омбудсмена.

Как указано в декларации Черникова, которую он подавал как кандидат на должность, в его собственности, а также членов семьи, находятся четыре земельных участка в Донецкой области размерами 9 999, 20 001, 962 и 55 100 кв. м, а также жилой дом в Славянске площадью 92 кв. м.

Также новый представитель омбудсмена владеет автомобилем Daewoo Gentra 2013 года, который был приобретен в 2014 году за 110 тыс. гривен.

Кроме этого, на банковских счетах Черникова, его жены и дочери в сумме лежат 170 тысяч гривен. Семья также имеет 80 тыс. грн наличными.

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По информации "Укринформ", Черников Константин Георгиевич родился 21 мая 1971 года в Славянске. В 1993 году он окончил Славянский государственный педагогический институт, по специальности математика и физика. Работал учителем математики, а позже директором средней школы.

В 2001 получил диплом магистра в Донецком государственном техническом университете по специальности "Государственная служба".

В 2001 году начал работать в должности начальника отдела по делам семьи и молодежи Славянской районной государственной администрации, впоследствии был назначен заместителем главы Славянской райгосадминистрации. С октября 2015 был избран главой Славянского районного совета Донецкой области.

Напомним, предыдущего представителя Уполномоченного Верховной Рады по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павла Лисянского уволили из-за драки с работником гостиничного комплекса в Святогорске.