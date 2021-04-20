У Данилова был мини-зоопарк, где он торговал поддельными волками, - Онищенко

Алексей Данилов Фото из открытых источников

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов до занятия поста в СНБО занимался продажей собак под видом волков. Об этом в интервью "Першому Незалежному" заявил экс-нардеп Александр Онищенко.

"Один человек купил у него (Алексея Данилова, - ред.) волка. Привез домой. Начал его мыть. А оказалось, что это не волк, а обыкновенная собака. В этом вся сущность Данилова. Да и всего окружения Зеленского", - отметил в своем выступлении Александр Онищенко.

Как информировали "Українські новини", после того, как немецкий суд отказал экстрадировать Онищенко в Украину, Германия отказала бывшему депутату Верховной Рады Александру Онищенко в предоставлении политического убежища.