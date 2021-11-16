Тысяча гривен от государства за вакцинацию: Эксперт указал на дискриминационную составляющую

Национальная служба здоровья Украины

По словам Синельникова, помощь должна быть выдана всем абсолютно в равной степени

Тысяча гривен только одному слою населения в противовес другому – это по Конституции недопустимая дискриминация. Об этом заявил политолог Руслан Синельников.

"Если мы говорим о помощи украинским гражданам, то она должна быть выдана всем совершенно в равной степени, и никто не может иметь приоритета одних над другими ни по цвету, ни по нации, ни по языку, ни по любым другим признакам (по признакам медицинских процедур", - отметил эксперт.

Синельников подчеркнул, что люди старшего возраста, которые вакцинированы, покупают в первую очередь в магазинах самые дешевые товары.

"Посмотрите на тех бабушек и дедушек, которые стоят у касс в магазине – стоят и перебирают эти копейки... Им точно не до спортзалов и до каких-то абонементов в какие-то модные культурные 3D-кинотеатры. Тем более, почитайте комментарии людей из села-тех услуг в сельских населенных пунктах не будет за ближайшие 100 лет, какие там спорткомплексы, какие там кинотеатры?",- сказал он.

Ранее сообщалось, что в Украине с 19 декабря, через приложение "Дія", каждый, кто прошел полный курс вакцинации сможет получить 1 тысячу гривен. На соответствующую программу планируют выделить 3 млрд гривен до конца этого года и такую же сумму - в начале 2022 года.