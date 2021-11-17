В Украине тяжелобольных бесплатно будут лечить препаратами без регистрации
Законопроект поддержали 293 народных депутата
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и за основу законопроект"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса предоставления пациентам лекарственных средств из сострадания". Об этом шла речь на пленарном заседании ведомства.
Так, законопроектом предлагается определить на уровне закона программы, в рамках которых тяжелобольным пациентам с целью лечения могут бесплатно предоставляться незарегистрированные в Украине лекарственные средства, порядок и условия их применения.
Указано, такое решение позволит:
- определить программу расширенного доступа пациентов к незарегистрированным лекарственным средствам и программу доступа субъектов исследования (пациентов) к исследуемым лекарственным средствам после завершения клинического испытания в Украине;
- предоставить возможность фармацевтическим производителям внедрять такие программы и в Украине, ввозить и бесплатно предоставлять лекарственные средства тяжелобольным пациентам;
- определить право врача назначать и применять в медицинской практике лекарственные средства, не прошедшие процедуру государственной регистрации в Украине в соответствии с действующим законодательством;
- определить основания для ввоза незарегистрированных лекарственных средств, которые будут использоваться в предоставлении лекарственных средств из сочувствия.
Как отмечается, законопроєктом также предлагается установить правила ввоза на таможенную территорию Украины и поставке незарегистрированных лекарственных средств, назначение врачами и использования пациентами лекарственных средств, предназначенных для применения в программах предоставления лекарственных средств из сочувствия.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении размера помощи тяжелобольным детям. Он вступает в силу с 1 января 2022 года.