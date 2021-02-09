Тяжело ходить и дышать: Григорий Чапкис снова находится в реанимации

Григорий Чапкис Фото из открытых источников

Вероятно, у него начались осложнения от недавней болезни

Украинский хореограф и народный артист Григорий Чапкис в очередной раз оказался в реанимационном отделении больницы из-за резкого ухудшения самочувствия. Об этом он рассказал в комментарии изданию "Гордон".

"Сегодня ночью "скорая" меня снова отвезла в больницу. Я лежу в реанимации. Диагноза пока не установили. Вроде как остаточные явления после воспаления легких. У меня сковало спину и ноги. Трудно ходить и трудно дышать", - отметил Чапкис.

По словам хореографа, во время болезни он значительно потерял вес и имеет сложности с передвижением.

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Ранее сообщалось, что в начале января 90-летний Григорий Чапкис также попал в больницу. Тогда у хореографа диагностировали двустороннее воспаление легких.