Twitter удалил сотни аккаунтов, связанных с Ираном, РФ и Арменией

100 аккаунтов с российскими связями были удалены из-за распространения нарративов, которые подрывали веру в НАТО

Компания заявила, что сняла 238 учетных записей, работающих из Ирана, за различные нарушения ее политики.

А также заявила, что 100 аккаунтов с российскими связями были удалены из-за распространения нарративов, которые подрывали веру в НАТО и были нацелены против США и Европейского Союза.

Twitter также сообщил, что были сняты 35 учетных записей, связанных с Арменией, добавив, что они были созданы для информационной кампании против Азербайджана.

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Ранее сообщалось, что в Государственную думу Российской Федерации внесли законопроект, которым предлагается блокировать сайты, ограничивающие информацию российских СМИ. Среди них YouTube, Facebook и Twitter.