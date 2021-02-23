live
Новости » Общество Читати новину українською

Twitter удалил сотни аккаунтов, связанных с Ираном, РФ и Арменией

Twitter Фото из открытых источников

100 аккаунтов с российскими связями были удалены из-за распространения нарративов, которые подрывали веру в НАТО

Руководство соцсети Twitter заявило об удалении 373 страниц, которые связывают с Россией, Арменией и Ираном и которые нарушали правила этой платформы. Об этом сообщает Reuters.

Компания заявила, что сняла 238 учетных записей, работающих из Ирана, за различные нарушения ее политики.

А также заявила, что 100 аккаунтов с российскими связями были удалены из-за распространения нарративов, которые подрывали веру в НАТО и были нацелены против США и Европейского Союза.

Twitter также сообщил, что были сняты 35 учетных записей, связанных с Арменией, добавив, что они были созданы для информационной кампании против Азербайджана.

Новости по теме: Twitter верифицировал еще один аккаунт российского "представительства" в Крыму

Ранее сообщалось, что в Государственную думу Российской Федерации внесли законопроект, которым предлагается блокировать сайты, ограничивающие информацию российских СМИ. Среди них YouTube, Facebook и Twitter.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

ГБР начало расследование в отношение экс-нардепа Лещенко, - СМИ ГБР возбудило дело по факту гибели трех военных на Донбассе Взрывы складов боеприпасов в Луганской области: Объявлены первые подозрения с 2015 года Кузьмин: Суд обязал ГБР возбудить дело против адвоката Порошенко за попытку обвинить ОПЗЖ во вмешательстве в американские выборы

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Дело Стерненко. Протесты под Офисом президента. Вакцина Степанова | Ток-шоу
Митинг в защиту Стерненко. Рейтинг Зеленского. Вакцинация. Тарифы | Николай Азаров | 23.02. 21
Елена Лукаш | Дело Стерненко. Санкции против оппозиции. Вакцинация |
Межконфессиональная ситуация в Украине: Отношения между церковью и государством | Проект
Совместный эфир ZIK,