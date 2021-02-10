Twitter не собирается снимать блокировку с аккаунта Трампа

Страницу Трампа не восстановят, даже если он снова станет президентом

Социальная сеть Twitter не планирует возобновлять доступ к странице бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Его аккаунт не разблокируют, даже если он когда-то снова станет президентом. Об этом заявил финансовый директор Twitter Нед Сигал в интервью CNBC .

По его словам, блокировка аккаунта в соцсети Twitter обычно не предполагает его восстановления.

"Наша политика работает так: когда вас удаляют с платформы, вы удаляетесь с платформы, независимо от того, являетесь ли вы комментатором, финансовым директором, бывшими или действующими государственными должностными лицами. Наша политика направлена на то, чтобы люди не подстрекали к насилию", - сказал Сигал.

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Напомним, в мае 2020 года соцсеть Twitter впервые в истории обозначила пост президента США Дональда Трампа как недостоверный.

Впоследствии американский лидер обвинил Twitter во вмешательстве в президентскую кампанию после того, как его сообщение пометили предостережением о проверке утверждений.

Позже Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране и допустил, что может и вовсе закрыть Twitter.

Несколько дней спустя Twitter закрыл сообщение Трампа, в котором он назвал протестующих в Миннесоте "головорезами". Руководство соцсети отметило, что твит нарушил правила Twitter по "прославлению насилия".

Кроме того, из-за публикации недостоверной информации про коронавирус, соцсеть Twitter лишила возможности аккаунт Team Trump, который вел избирательную кампанию Дональда Трампа, публиковать сообщения.

В ноябре прошлого года американская социальная сеть начала выдавать профиль 45 президента США по запросу "лузер". Тогда представители Twitter говорили, что все дело в алгоритмах.

9 января 2021 года стало известно, что Twitter навсегда заблокировал личный аккаунт Дональда Трампа. Причиной блокировки назвали возможное дальнейшее подстрекательство к насилию.